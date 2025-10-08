Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 18 olarak kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:43
        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 18 olarak kaydedildi.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor.

        Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından kaynaklı azalan su miktarına son günlerde görülen yağışlar da etki etmedi.

        Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde seyretmesi beklenirken kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

        Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu bölümlerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

        Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 311 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

