Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.
