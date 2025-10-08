Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

        Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

        Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi

        Benzer Haberler

        Kocaeli Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocaeli Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Körfezray Metro Projesi'nde 2 Tünel Açma Makinesinin daha montajı başladı
        Körfezray Metro Projesi'nde 2 Tünel Açma Makinesinin daha montajı başladı
        Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 18'e geriledi; köprü yeniden gün yüzüne çıktı
        Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 18'e geriledi; köprü yeniden gün yüzüne çıktı
        Fadik'in evde silahla ölümünde çelişkili ifadeler veren eşi tutuklandı
        Fadik'in evde silahla ölümünde çelişkili ifadeler veren eşi tutuklandı
        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
        Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı