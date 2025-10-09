Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de lise ve ortaokul öğrencilerinden Filistin'e destek

        Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda Filistin'e destek programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de lise ve ortaokul öğrencilerinden Filistin'e destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda Filistin'e destek programı düzenlendi.

        Aksa Tufanı'nın yıl dönümü kapsamında okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Filistin halkına destek mesajı verdi.

        Filistin bayraklarını okulun bazı bölümlerine donatan öğrenciler, kendi hazırladıkları dövizlerle de Gazze'deki akranlarına destek verdi.

        Okul Müdürü Sadullah Eren, yaptığı konuşmada, "Filistin halkına verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı bir gösteri hazırladık. Etkinlik, öğrencilerimizin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme ve sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlıyor." dedi.

        Eren, etkinliklerin aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer temelli yaklaşımını somutlaştırdığını belirterek, katılanların duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Karamürsel'de kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor
        Karamürsel'de kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor
        Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanık: Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak ist...
        Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanık: Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak ist...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Servis aracı şoförünün motokuryeye tekme ve yumruklu saldırısı kamerada
        Servis aracı şoförünün motokuryeye tekme ve yumruklu saldırısı kamerada
        Alacak tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
        Alacak tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası