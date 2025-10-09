Kocaeli'de 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan aramada, 2 milyon 500 bin lira değerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

