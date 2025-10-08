Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
–Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Darıca'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 555 gram esrar, 1 hassas terazi ve 41 bin 975 lira nakit para ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.B.Y. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi uyarınca işlem yapılarak serbest bırakıldı.
