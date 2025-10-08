Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi uyarınca işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.B.Y. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 555 gram esrar, 1 hassas terazi ve 41 bin 975 lira nakit para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.