Kocaeli'de iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinin kurşunlanması ve bir kişinin silahla yaralanması olaylarının faili olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İzmit’te 27 Ekim’de gerçekleşen iki ayrı olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu, "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla aranan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.
Bir iş yerini kurşunladığı ve bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladığı belirlenen Y.K.T, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
