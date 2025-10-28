Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinin kurşunlanması ve bir kişinin silahla yaralanması olaylarının faili olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinin kurşunlanması ve bir kişinin silahla yaralanması olaylarının faili olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İzmit’te 27 Ekim’de gerçekleşen iki ayrı olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu, "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla aranan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Bir iş yerini kurşunladığı ve bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladığı belirlenen Y.K.T, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönde...
        Kocaeli'den deprem bölgesine arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönde...
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açıp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli y...
        Aynı gün 2 husumetlisinin iş yerine ateş açıp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli y...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukland...
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, basın mensuplarıyla buluştu
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, basın mensuplarıyla buluştu
        Kartepe'de Ayva Festivali yapıldı
        Kartepe'de Ayva Festivali yapıldı