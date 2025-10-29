Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Bölgede 9 saati aşkın süredir çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

        Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkılması, yıkılırken elektrik kablolarını koparması nedeniyle parlamanın yaşanması, enkazdan çıkan beyaz toz bulutunun etrafa yayılması ve çevredeki insanların olay yerinde toplanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (15...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (15...
        Kocaeli'de çöken binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
        Kocaeli'de çöken binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (14...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (14...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çöken binanın enkazında iki çocuğun cenazesine ulaş...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çöken binanın enkazında iki çocuğun cenazesine ulaş...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (13)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (13)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (12)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (12)