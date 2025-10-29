Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, İlhan Çınar alanında düzenlenen tören Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve beraberindeki protokol üyelerinin, öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Programda İnan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende öğrenciler şiir okudu, hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Program geçit töreniyle son buldu. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gölcük

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan törende Kaymakam Müfit Gültekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.