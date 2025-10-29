Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:46
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, İlhan Çınar alanında düzenlenen tören Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve beraberindeki protokol üyelerinin, öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

        Programda İnan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törende öğrenciler şiir okudu, hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

        Program geçit töreniyle son buldu. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Gölcük

        Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan törende Kaymakam Müfit Gültekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro dinletisi yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

        Programa Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

