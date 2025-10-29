Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'tan, Kocaeli'de çöken binanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e ziyaret

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Kocaeli'de çöken binanın enkazından sağ çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'i hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:16
        Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gebze ilçesinde çöken bina enkazında kalan 5 kişiden, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

        Çalışmalar sonucunda 18 yaşındaki Dilara Bilir'in enkazdan sağ çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, enkazdan sağ çıkarılan Dilara Bilir'i, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

