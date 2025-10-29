İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'tan, Kocaeli'de çöken binanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e ziyaret

"İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, enkazdan sağ çıkarılan Dilara Bilir'i, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular."

Çalışmalar sonucunda 18 yaşındaki Dilara Bilir'in enkazdan sağ çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Kocaeli'de çöken binanın enkazından sağ çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'i hastanede ziyaret etti.

