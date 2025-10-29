Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bölgede yapılan faaliyetler sonucu ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise kurtarıldı.

        Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

        Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, yaklaşık 17 saatten bu yana enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışma alanlarındaki molozları kovalarla çıkaran ekipler, beton blokları vinç desteğiyle askıya alıyor.

        İş makinelerinin yardımıyla molozlar kaldırıp kamyonlarla tahliye edilirken ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor.

        Ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak, anne ve babanın bulunduğu bölüme girmeye çalışıyor.

        Çifte ulaşmak için ekipler, yoğun uğraş veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlatt...
        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlatt...
        Kocaeli'de binanın çöktüğü bölgede evleri tedbiren boşaltılan aileler misaf...
        Kocaeli'de binanın çöktüğü bölgede evleri tedbiren boşaltılan aileler misaf...
        Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
        Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında