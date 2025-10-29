Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bölgede yapılan faaliyetler sonucu ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise kurtarıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, yaklaşık 17 saatten bu yana enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma alanlarındaki molozları kovalarla çıkaran ekipler, beton blokları vinç desteğiyle askıya alıyor.

İş makinelerinin yardımıyla molozlar kaldırıp kamyonlarla tahliye edilirken ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor.