Kocaelispor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

