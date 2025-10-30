Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:01
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

        Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

