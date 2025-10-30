Kocaelispor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
