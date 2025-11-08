Habertürk
        Galatasaray kafilesi Kocaeli'de

        Galatasaray kafilesi Kocaeli'de

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:50
        
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden karayoluyla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Başiskele ilçesinde konaklayacakları otel önünde bir grup taraf karşıladı.

        Takım otobüsünün gelişi sırasında havai fişek patlatıp, meşale yakan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Takımın otele girişinin ardından Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamlayarak tezahürat yaptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

