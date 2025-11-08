Galatasaray kafilesi Kocaeli'de
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden karayoluyla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Başiskele ilçesinde konaklayacakları otel önünde bir grup taraf karşıladı.
Takım otobüsünün gelişi sırasında havai fişek patlatıp, meşale yakan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Takımın otele girişinin ardından Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamlayarak tezahürat yaptırdı.
