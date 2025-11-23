Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de "Yazar Öğretmenler Fuarı" başladı

        Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yazar Öğretmenler Fuarı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'de "Yazar Öğretmenler Fuarı" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yazar Öğretmenler Fuarı" etkinliği düzenlendi.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen faaliyette 30 "yazar öğretmen", öğrenci ve velilerle buluştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "BilGebze" projesi kapsamında gerçekleştirilen fuar, öğretmenlerin yazarlık yönünü tanıtma, eğitim dünyasının kültürel ve sanatsal üretim gücünü toplumla buluşturma amacı taşıyor.

        24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fuarda, öğretmenliğin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda üreten, düşünen, yazan ve ilham veren bir meslek olduğu aktarılıyor.

        Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okuyucularıyla buluşan öğretmenleri stantlarda ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Yazarlar, gelecek hafta ilçede çeşitli etkinliklerle okuyucularıyla buluşmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok "Bolluk istediğimiz seviyenin...
        Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok "Bolluk istediğimiz seviyenin...
        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor
        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        İki evden toplam 320 bin TL'lik ziynet eşya çalan şahıs tutuklandı
        İki evden toplam 320 bin TL'lik ziynet eşya çalan şahıs tutuklandı
        Topunu almak için çıktığı ağaçtan inemeyen çocuğun yardımına itfaiye yetişt...
        Topunu almak için çıktığı ağaçtan inemeyen çocuğun yardımına itfaiye yetişt...
        İnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandı
        İnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandı