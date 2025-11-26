Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan polis, kundaklama şüphesiyle bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bazı çalışanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti, üst katlardaki işçileri itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir firmanın çalışanlarının konaklaması için kiralanan 3 katlı binanın giriş katında ranzaların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.

