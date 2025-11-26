Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir firmanın çalışanlarının konaklaması için kiralanan 3 katlı binanın giriş katında ranzaların bulunduğu bölümde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bazı çalışanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti, üst katlardaki işçileri itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Öte yandan polis, kundaklama şüphesiyle bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.