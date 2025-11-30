Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı.
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.