Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 22:28 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı.

        Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
        Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
        Yangında, 7 kişinin öldüğü fabrikanın tutuklu sahibi kalp krizinden öldü
        Yangında, 7 kişinin öldüğü fabrikanın tutuklu sahibi kalp krizinden öldü
        Kocaeli'de yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın sahibi cezaevin...
        Kocaeli'de yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın sahibi cezaevin...
        7 işçinin öldüğü tesisin sahibi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        7 işçinin öldüğü tesisin sahibi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı