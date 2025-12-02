Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Kocaeli 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
