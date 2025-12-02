Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:51 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından Kocaeli 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bina çatısında yangın: Baba ve oğlu dumandan etkilendi
        Kocaeli'de bina çatısında yangın: Baba ve oğlu dumandan etkilendi
        Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldır...
        Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldır...
        Kocaeli'deki fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'deki fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı
        Binanın çatısında çıkan yangında baba ve oğlu dumandan etkilendi
        Binanın çatısında çıkan yangında baba ve oğlu dumandan etkilendi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi Beton dökerken yan...
        Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi Beton dökerken yan...