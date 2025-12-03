Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Denetimlerde bir aracın izinsiz yolcu taşıdığı belirlendi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.
Araç ise 60 gün süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.