        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:48
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Gebze

        Hakemler:Ramazan Demiröz, Serap Kuka

        Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz)

        Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Ulaş Onur Topbaşlı, Deniz İvgen, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul)

        Setler : 23-25, 25-18, 24-26, 21-25

        Süre: 134 dakika (30, 29, 41, 34)

        KOCAELİ

