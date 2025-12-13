Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Gebze
Hakemler:Ramazan Demiröz, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Ulaş Onur Topbaşlı, Deniz İvgen, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul)
Setler : 23-25, 25-18, 24-26, 21-25
Süre: 134 dakika (30, 29, 41, 34)
KOCAELİ
