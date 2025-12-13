Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de başladı
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de başladı.
Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 47 sporcu mücadele ediyor.
2025 şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarışıyor.
Yarışmacılar, bugün antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katıldı.
Etkinlik, yarın tüm kategorilerde yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.
