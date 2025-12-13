Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de başladı

        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:26
        Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 47 sporcu mücadele ediyor.

        2025 şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarışıyor.

        Yarışmacılar, bugün antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katıldı.

        Etkinlik, yarın tüm kategorilerde yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

