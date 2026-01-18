Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto (Trabzonspor)
KOCAELİ
