        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de geleneksel "Kaz Bayramı" kutlandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi yaklaşık 200 yıla dayanan "Kaz Bayramı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:54
        Kocaeli'de geleneksel "Kaz Bayramı" kutlandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi yaklaşık 200 yıla dayanan "Kaz Bayramı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle kırsal Eseler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

        Etkinlik, cuma namazının ardından mani okunması ve pişen kaz etlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından köy fırınından çıkarılmasıyla başladı.

        Askerde oldukları için bayrama katılamayanların unutulmadığını göstermek amacıyla "kaz payı" ritüeli gerçekleştirildi.

        Katılımcılara, başta kaz eti olmak üzere, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı ikram edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yaptığı konuşmada, Kaz Bayramı'nın yalnızca etkinlik değil, birlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı köklü gelenek olduğunu söyledi.

        Büyükakın, bugün gelinen noktada isimler ve içerikler değişse de özün aynı kaldığını vurgulayarak, "Aslında geçmişle bugünün aynı mantıkla hareket ettiği tek bir nokta var. Biz gerektiğinde yardımlaşıyoruz. O zaman adına imece demişiz, bugün başka kurumlarla başka mahiyette bir aradayız. İhtiyaçlar değişti ama değişmeyen husus birbirimize olan ihtiyacımız." dedi.

        Geleneklerin toplumları ayakta tutan temel değerler olduğunu dile getiren Büyükakın, şunları kaydetti:

        "Bugün adına bayram diyerek bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmak istediğimiz gelenek de birlik, beraberlik ve dayanışmanın ruhudur. Bu ruhu çocuklarımıza ve gençlerimize aşıladığımız müddetçe bir ve beraber kalmaya devam ederiz. Kahve bahane, bayram bahane, kaz da bahane. Asıl olan bir ve beraber olmak, bizi bir tutan ruhu yaşatmak."

        Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise Kaz Bayramı'nın sadece yemek şöleni değil, geçmişten bugüne birlik ve beraberli ruhunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

        Kent Konseyi olarak yerel değeri yaşatmayı, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı çok önemsediklerini belirten Çetin, "Biliyoruz ki köklerine sahip çıkan şehirler geleceğe daha güçlü yürür. Bugün burada sadece kaz yemiyoruz. Dostluğumuzu pekiştiriyor, muhabbetimizi artırıyor, kent olma bilincimizi güçlendiriyoruz. İşte biz buna kentlilik ruhu diyoruz." diye konuştu.

