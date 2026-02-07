Habertürk
        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpıp aşan otomobilin D-130 kara yolundan yan yola düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:08
        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden İ.S. idaresindeki 54 BZ 847 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yan yola düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve otomobildeki yolcu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


        Otomobil ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

