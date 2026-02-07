Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Rekor peşindeki Türk dalgıç, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçekleştirdi

        Saros Körfezi'nde mart ayında rekor denemesi yapmayı planlayan dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:50 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekor peşindeki Türk dalgıç, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saros Körfezi'nde mart ayında rekor denemesi yapmayı planlayan dalış eğitmeni ve rehber dalıcı Mazlum Kibar, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçekleştirdi.

        Cem Karabay'a ait 30 saat 20 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu, mart ayında Saros Körfezi'nde yapacağı dalışla geçmeyi hedefleyen 32 yaşındaki Kibar, çalışmalarını sürdürüyor.

        Kibar, ikinci deneme dalışında Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) önündeki iskeleden suya girerek, 16 saat 11 dakika su altında kaldı.

        Aynı noktada 22 Ocak'ta yaptığı ilk deneme dalışında 13 saat 11 dakika su altında kalan Kibar, ikinci denemesinde süresini 3 saat artırdı.

        KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve kulüp dalgıçlarının da izlediği dalışın ardından AA muhabirine açıklama yapan Mazlum Kibar, bu dalışta su altında uyuma antrenmanı da gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kibar, 2011 yılında dalışa başladığını ve "su altında en uzun yaşayan insan" olmayı hayal ettiğini belirterek, soğuk su, kapalı ortam, göl ve normal deniz suyu sıcaklığı kategorilerindeki tüm rekorları kırarak bu ünvanı almak istediğini kaydetti.

        İlerleyen süreçte kapalı ortamda 192 saat olan dünya rekorunu 240 saate, gölde 120 saat olan rekoru 150 saate, normal deniz suyu sıcaklığında 145 saat olan rekoru ise 150 saate çıkarmayı hedeflediğini anlatan Kibar, "Allah güç verdikçe bunları ülkemize kazandırmaya niyetliyiz." dedi.

        Kibar, Saros Körfezi'nde yapacağı dalışta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü şerefine rekoru kırmak istediğini sözlerine ekledi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskihisar Sahili'nde ekosistemi canlandıracak dip temizliği yapıldı
        Eskihisar Sahili'nde ekosistemi canlandıracak dip temizliği yapıldı
        Aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola düşüp ters döndü, 2...
        Aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola düşüp ters döndü, 2...
        Kaçırıp, darbederek senet imzalattılar; 10 tutuklama
        Kaçırıp, darbederek senet imzalattılar; 10 tutuklama
        D100 kara yolunda kaza yapan araç ters döndü, sürücü yaralandı
        D100 kara yolunda kaza yapan araç ters döndü, sürücü yaralandı