        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi geçen yıl 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, geçen yıl Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölge halkının 1 milyonun üzerindeki poliklinik başvurusunu karşıladı.

        Giriş: 08.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:28
        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi geçen yıl 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu
        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, geçen yıl Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölge halkının 1 milyonun üzerindeki poliklinik başvurusunu karşıladı.

        Akademik kadrosu ve sağlık çalışanı sayısıyla bölgenin en büyük sağlık merkezlerinden biri olma özelliğini sürdüren hastane, nitelikli yatak kullanım kapasitesi, ileri teknoloji cihazları, özellikli tıbbi uygulamalar ve kanser tedavisindeki kapsamlı yaklaşımıyla bölge halkına hizmet sunuyor.

        Hastanede geçen yıl 1 milyon 40 bin poliklinik hizmeti sunulurken, yaklaşık 47 bin hasta yatarak tedavi gördü, 50 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi.

        - "Hem şehir hem bölge halkı Kocaeli Üniversitesi Hastanesini özellikle tercih ediyor"

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, hastanenin yaklaşık 250 öğretim üyesi, 750 araştırma görevlisi, 2 bin 500'e yakın sağlık çalışanıyla sadece Kocaeli'ye değil, İstanbul'dan Düzce'ye, Bolu'dan Zonguldak'a uzanan geniş bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

        Cantürk, geçen yıl 1 milyon 40 bin poliklinik hizmeti sunulduğunu, 47 bin civarında hastanın yatarak tedavi gördüğünü, yaklaşık 50 bin ameliyat gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Robot teknolojisini yoğun şekilde kullanmaya başladıklarını dile getiren Cantürk, "Özellikle üroloji ameliyatlarında ağırlıklı kullanılıyor ama genel cerrahi ve kadın doğumda da hastaların talepleri dikkate alınarak robotik cerrahi yapılıyor." dedi.

        Cantürk, hastanede invaziv (girişimsel) işlemler yapan dahili branşların da olduğunu anlatarak, "Kardiyoloji ve gastroenteroloji gibi alanlar bunlar ayrıca kemik iliği transplantasyonu yapan çocuk ve erişkin hematoloji servislerimiz var. Göğüs hastalıkları servisimiz var. Bunların her biri girişimsel işlemler yapıyor. Bu girişimsel işlemlerde aslına bakılırsa bir ameliyat büyüklüğünde ve ameliyat etkisinde." diye konuştu.

        Bölgenin hasta potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Cantürk, şöyle devam etti:

        "Hocalarımızın çoğu kendi alanlarında, Türkiye'de söz sahibi insanlar, çeşitli akademik kurumlarda liderlik yapıyorlar, dolayısıyla her türlü gelişmeyi yakından takip ediyorlar, bu gelişmeleri de hastalarımıza ulaştırıyorlar. Bu, tedavi uygulamalarında olduğu gibi hasta tanı ve takiplerinde de işe yarıyor. Bu anlamda örneğin çocuk endokrinolojisi bölümümüz, Diyabet Teknoloji Merkezini kurdu. Burada diyabet için kullanılan insülin pompaları ve hastaların glikoz takiplerinin yapılabildiği sensörler takılabiliyor. Bu hakikaten kıymetli."

        Cantürk, gelecek süreçte göğüs hastalıklarına yönelik rehabilitasyon merkezi kurulacağı bilgisini paylaşarak, "Hastanemizde geriatri birimi kuruldu. Geriatri uzmanının katkılarıyla yaşlı hastalarımıza özel sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun için de mekanlarımız onların kullanımına uygun hale getiriliyor." dedi.

        Üniversite hastanelerinin özerk, hizmet kalitesini her daim akademik normlarla yükseltmeye çalışan hastaneler olduğunu dile getiren Cantürk, bu nedenle hem şehir hem bölge halkının Kocaeli Üniversitesi Hastanesini özellikle tercih ettiğini söyledi.

        Cantürk, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalara değinerek, "2026'da hedefimiz sağlık hizmetinin kalitesini artırmak. Sağlıkta literatürde olan gelişmeleri hastanemize taşımaya devam edeceğiz. Hastanemizde pek çok yeni birimin de kurulmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki en önemli klinik araştırmaların yapıldığı Klinik Araştırmalar Birimimiz ve Faz 1 Araştırma Merkezleri düşünüyoruz. Bu, Türkiye'ye gelmemiş tedavi seçeneklerinin, tanı seçeneklerinin gönüllüler yardımıyla test edildiği klinik araştırma merkezinde birtakım araştırmaların yapılması anlamına geliyor. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi bu bakımdan en güvenli, en aktif birimlerden biri." ifadelerini kullandı.

        - "Onkolojide bölgenin referans merkeziyiz"

        Başhekim Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu da robotik cerrahiyi aktif kullandıklarını belirterek, bu yöntemle başta üroloji ve genel cerrahi olmak üzere son 6 ayda 80'i aşkın ameliyat yaptıklarını, ay sonunda bu sayının 100'ü geçeceğini kaydetti.

        Aksu, hastaneye eğitim için yurt dışından çok sayıda öğrenci ve akademisyenin geldiğini ifade ederek, "Bunlara da son dönemde artan sıklıkta kurslar vermeye başladık. Son dönemde Kazakistan'dan, Irak'tan, Özbekistan'dan, Türk cumhuriyetlerinden de çok sayıda doktor arkadaşımız buraya gelip gerek girişimsel radyoloji gerek çocuk gerek yoğun bakımlarla ilgili eğitimler de aldı." dedi.

        Onkolojinin Kocaeli Üniversitesinin güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu dile getiren Aksu, "Semahat Aracı Onkoloji Merkezi'nde günde toplamda 150'ye yakın hasta kemoterapi alıyor. Yine radyasyon onkolojisi bölümümüze geçen yıl modern radyoterapi cihazı kattık. Onunla günde 130'a yakın hasta da radyoterapi alıyor. Bu açıdan da bölgenin referans merkeziyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

