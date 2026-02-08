Habertürk
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek.

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek.


        RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde topladığı 24 puanla 9. sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet aldı.

        Kocaelispor'da tedavisi devam eden kaleci Jovanovic ile sarı kart cezalısı Karol Linetty karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Teknik direktör Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

