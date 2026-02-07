Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de DMD hastası Uras Ege için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Kocaeli'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Uras Ege Tekin için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de DMD hastası Uras Ege için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Uras Ege Tekin için gökyüzüne balonlar bırakıldı.


        Uras Ege'nin yurt dışında uygulanan gen tedavisinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle Kocaeli Valiliğinden onaylı başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi.

        İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda kutlama için düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

        Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bırakarak kutlama yaptı.

        Anne Sibel Tekin, gazetecilere, Uras Ege'nin yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek, "Geride kalan günler çok zordu bizim için. Mücadele etmek daha kolaydı o karanlık günlerde. Bir umudumuz vardı, o umut için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

        DMD hastası olan diğer çocukların da ilaca ulaşması temennisinde bulunan Tekin, "Emek veren herkesten Allah razı olsun. Artık evladıma korkmadan sarılabiliyorum, korkmadan bakabiliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otomobil yan yola uçtu: 2 yaralı
        Kocaeli'de otomobil yan yola uçtu: 2 yaralı
        Rekor peşindeki Türk dalgıç, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçe...
        Rekor peşindeki Türk dalgıç, İzmit Körfezi'nde ikinci deneme dalışını gerçe...
        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskihisar Sahili'nde ekosistemi canlandıracak dip temizliği yapıldı
        Eskihisar Sahili'nde ekosistemi canlandıracak dip temizliği yapıldı
        Aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola düşüp ters döndü, 2...
        Aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola düşüp ters döndü, 2...