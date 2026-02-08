Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Giriş: 08.02.2026 - 17:51 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:51
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Gebze

        Hakemler:Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

        Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan)


        İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi, Serhat Coşkun, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Yiğit Savaş (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Mejias, Emre Berat Fırat, Padar, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Taha Berat Massa)

        Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 16-25, 15-12

        Süre: 139 dakika





        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

