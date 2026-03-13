Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 01:34
        Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 P 3146 plakalı minibüs ile S.Ş'nin kullandığı 34 GBC 405 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.






