Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 P 3146 plakalı minibüs ile S.Ş'nin kullandığı 34 GBC 405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

