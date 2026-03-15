Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Gebze
Hakemler:Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Cihan Türker
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yiğit Yıldız, Tervaportti, Gutierrez, Yasin Aydın, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Berk Dilmenler, Aykut Acar, Kadir Gürkan Uz, Franca)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Bardarov, Halil İbrahim Yücel, Cardoso, Furkan Dur (Fatih Yörümez, Özgür Benzer, Batu Ercan Akbaba, Atakan Topal, Kerem Süel, Ali Fazli)
Setler: 25-22, 25-22, 25-16
Süre: 92 Dakika (33, 32, 27)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.