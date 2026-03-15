Engelli ve özel bireylerden oluşan zeybek ekibi, sahneleri renklendiriyor

SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurulan "Gonca’nın Efeleri" zeybek ekibi, özel bireylerin azmi ve uyumuyla dikkati çekiyor.



Aralarında işitme engelli, down sendromlu ve otizmli bireylerin bulunduğu 19 kişilik ekip, merkezin sanat koordinatörü ve halk oyunları eğitmeni Okan Karagöz’den aldıkları eğitimle zeybek gösterileri sahneliyor.



Eğitim sürecinin ardından ekip üyeleri, profesyonel zeybek ekiplerini aratmayan uyum ve koordinasyonla sahneye çıkıyor. Gösterileri izleyenlerden beğeni toplayan ekip, çeşitli etkinlik ve televizyon programlarında da performans sergiliyor.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ankara’da düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı-Dünya Engelliler Buluşması 2025" programında sahneye çıkan "Gonca’nın Efeleri", Cumhurbaşkanlığı davetiyle gerçekleştirilen etkinlikte sergiledikleri zeybek gösterisiyle izleyicilerden alkış aldı.



Özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlayan ekip, çalışma kapsamında gerçekleştiren gösterilerle toplumda farkındalık oluşturuluyor.



- "Uzun uğraş ve sabır gerektiriyordu ama sonunda başardık"



Merkezin sanat koordinatörü ve halk oyunları eğitmeni Okan Karagöz, AA muhabirine, merkezin tüm engel gruplarını kapsayan yapısı doğrultusunda zeybek ekibinin de engelli gruplardan oluştuğunu söyledi.



Normal bireyler gibi disiplinli ve koordineli ekip kurma hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Karagöz, "Normal bireyler aynı anda aynı hareketleri yapabiliyorsa, çocuklarımızın da bunu başarabileceğine inanarak yoğun şekilde çalıştık. Çalışma neticesinde haksız çıkmadık, şu anda meyvesini alıyoruz." dedi.



Karagöz, ekibin bu seviyeye ulaşacağını başlangıçta tahmin etmediklerini ancak hayallerinin her zaman büyük olduğunu belirterek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile yürütülen proje sayesinde halk oyunları yarışmalarında artık "Engelsiz Adımlar" kategorisinin de yer alacağını kaydetti.



Yaptıkları projelerde engelli bireylerin gelişimini gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren Karagöz, "Gonca’nın Efeleri 19 kişilik ekip. Çalışmalarımızda normal bireylere verilen eğitimin aynısını vermeyi hayal ettik. Hareketleri bölerek, parçalayarak, anaokulu ve ilkokul seviyesine indirerek çalıştık. Kolay olmadı, uzun uğraş ve sabır gerektiriyordu ama sonunda başardık. Buradaki en önemli nokta çok sabırlı olmak ve tekrar yapmak." diye konuştu.



- "Hiçbir şey duymuyor ama koreografimizi izleyen İbrahim’in işitme engelli olduğunu hissetmiyor"



Karagöz, ekipte down sendromlu, işitme engelli ve otizmli bireylerin bulunduğunu aktararak, "Aramızda doğuştan işitme engelli olan İbrahim Büyükyaşar adında duymayan ve konuşamayan arkadaşımız var. Koreografimizin içinde bir efe yemini var. Ekip olarak efe yemini ederken İbrahim, ekip ruhunu yakalamak adına sadece dudaklarını kıpırdatıyor. Aslında İbrahim büyük bir sessizlikte bana bakarak oynuyor. Hiçbir şey duymuyor ama koreografimizi izleyen kimse İbrahim’in işitme engelli olduğunu hissetmiyor. Tamamen bana, ellerime ve arkadaşlarına odaklı. Şu ana kadar İbrahim’e çok emek sarf ettik. Baktık ki, emek verilince karşılığını alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Daha önce çok örneği olmadığı için çalışmalardaki eğitimde deneme yanılma yöntemini uyguladıklarına değinen Karagöz, başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti.



Karagöz, özel bireylerin özgüveninin halk oyunlarıyla yükseldiğinin altını çizerek, "Dışarı çıkamayan, toplum içine giremeyen arkadaşlarımız vardı. Bu eğitimler neticesinde aldıkları sahneler sayesinde özgüvenleri gelişti, toplumla kaynaşmaya başladılar. Gittiğimiz her yerde kalabalıklarla diyalog kurmaya başladılar. Doğal olarak gelişim süreci adım adım ilerledi. Hedefimiz çocuklara bir şeyler öğretmekti. Onlara hareket kabiliyeti kazandırıp özgüven aşılamak ve sosyalleşmelerini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.



Karagöz, kurumun resmi açılışında gösteri yaptıklarını, ardından şehir dışı ve televizyon kanallarından davetler geldiğini, Cumhurbaşkanı’nın davetiyle 3 Aralık’ta Ankara’da da sahne aldıklarını ve gelen davetleri çocukları yormadan değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

