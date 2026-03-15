Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gece olduğunu belirtti.



Allah'ın kullarına armağanı olan, bin aydan daha hayırlı bu kutlu geceyi bol bol dua ederek, ibadet ve tefekkür içerisinde geçirmek gerektiğini vurgulayan Aktaş, bu mübarek gece vesilesiyle sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.



Aktaş, "Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi'nin başta Kocaelili hemşehrilerim olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.



