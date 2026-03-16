Kocaeli'de sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir sunta fabrikasının soğutma kulelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki sunta fabrikasının dış cephesinde bulunan soğutma kulelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, soğutma kuleleri kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.