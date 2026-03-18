Kocaeli'de bir kişiyi gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta Kartepe'de S.B'nin gasbedilmesine ilişkin çalışma yürüttü. Olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.K. ve M.A, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

