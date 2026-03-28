Kocaeli'de Ereğli Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ereğli Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı.



Ereğli Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kaymakam Kemal İnan, dernekleşmenin önemine değinerek, insanın kasabasına, mahallesine, köyüne sağlayacağı katkının derneklerden geçtiğini söyledi.



İnan, derneğin kuruluş amacının toplumun ve bireylerin gelişmesi, kalkınması ve dayanışması olduğunu belirterek, "Her türlü faydalı çalışmalarında yanlarında yer alacağımızı belirtiyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de toplumun birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu en üst düzeyde tutan üst çatıların dernekler ve vakıflar olduğunu kaydetti.



Dernek Başkanı Ahu Gülbaş ise amaçlarının kültürü yaşatmak, dayanışmayı geliştirmek, birlikte güçlenmek, bilgiyi, sanatı, emeği ve birlikteliği paylaşmak olduğunu bildirdi.



Konuşmaların ardından derneğin açılışı dua edilerek gerçekleştirildi.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar, dernek yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

