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AK Partili gençlerden, özel çocuklara ziyaret

İHA

Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezi olan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden AK Parti Kocaeli Gençlik kolları teşkilatı, özel çocukların eğitimi hakkında bilgi aldı.

AK Partili gençlerden, özel çocuklara ziyaret

Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezi olan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden AK Parti Kocaeli Gençlik kolları teşkilatı, özel çocukların eğitimi hakkında bilgi aldı.
AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emre Kahraman, yönetim kurulu üyeleri ve Başiskele Belediyesi Meclis üyesi Saim Anlağan ile Başiskele'de bulunan Avrupa’nın en büyük özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini Atlantis'i ziyaret etti. Merkez hakkında kurucu Mehmet Ali Kaşka'dan bilgi alan Kahraman, kurumda özel çocukların kaliteli bir eğitimle hayata tutunduklarını ve bu alandaki başarıların herkese umut olduğunu belirtti. Kurum eğitmenleri ile de görüşen Kahraman, özverili ve fedakarca çalışan eğitmenleri çocukların eğitiminde önemli rol oynadıkları için tebrik ederek her daim eğitmenlerinin yanında olduğunu belirtti.
Sınıfları dolaşarak çocuklarla sohbet eden Kahraman, Avrupa’dan eğitim için gelen aileler ile şehrin geliştiğini ifade etti. Kahraman ve ekibi, sadece Kocaeli için değil ülke için de olumlu sonuçlar doğuran kurum için her anlamda destek vereceğini belirtti. Kahraman ayrıca ilerleyen zamanlarda AK Parti Gençlik Kolları ile özel gereksinimli çocukları bir araya getirerek sosyal projelere devam edeceğinin haberini verdi. Sınıfları dolaşarak çocuklarla sohbet eden Kahraman ve ekibi 5 yıldızlı tesisi Kocaeli'ne kazandıran kurucular Mehmet Ali Kaşka ve Vasıf Evren’e teşekkürlerini sundu. Mehmet Ali Kaşka ise Kocaeli İl gençlik kollarının çalışmalarından ve ziyaretinden dolayı Kahraman’a teşekkür etti.

KOCAELİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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