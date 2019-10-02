Başkan Şayir, “Kömürcüler Dilovası’nda tarihe karışacak

– Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Şayir, “Kömürcüler OSB tarihe karışacak” dedi.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şayir yaptığı değerlendirmede, “Dilovası’nın muzdarip eden Kömürcüler OSB sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada sanayicileri de mağdur etmeden bir çözüme ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Kömürcüler OSB’nin tahliyesi için komisyon kurulacak ve konu Dilovası’nda tarihe karışacaktır. Tavşancıl ve o bölgede ki SİT alanları mağdurları var. Sorunun çözümü için yeniden Ankara’ya gidiyoruz. Sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Dilovası taşınacak söyleminin yanlış anlaşıldığını dile getiren Başkan Şayir, “Böyle bir şey söz konusu değildir. Konu sadece Adatepe bölgesinde bulunan ve sanayi içerisine sıkışmış olan evlerin taşınması ile alakalıdır. Burada yaşayan az sayıda evin oradan kaldırılması gündemde ancak konu her yönü ile tartışılıyor. Malum geçmişte yapılan bu tür çalışmalar sıkıntılı süreçleri beraberinde getirmişti. Ancak biz bu sorunun vatandaşın da kabul edebileceği şekilde yani davullu zurnalı olacak şekilde çözüme kavuşmasından yanayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Kendilerine bir kez daha desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Makam aracının satılarak öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Konuyla alakalı bazı yanlış bilgilendirmeler oldu. Aracın satışı 175 bin lira olarak yapılmıştır. Biz o para ile birlikte üzerine kattığımız ciddi bir oran ile ilçemizde yaşayan yaklaşık 12 bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Bu yardımı yaparken de Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlar yapıldı. Çocuklarımızın geleceğine yapacağımız her yatırım ülkemizin geleceğine yapmış olduğumuz yatırımdır. Ayrıca üniversiteye giden öğrencilerimizin de bursları konusunda çalışmalarımız var. Eğitim Vakfı bünyesinde ilçemizde ki 2 yıllık ve 4 yıllık öğrencilerimize burslarının verilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Şayir gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 9 gündem maddesinin yer aldığı mecliste 2020 yılı bütçesi tasarısının görüşülmesi komisyona havale edilirken, 10 Ekim’de yapılacak ikinci oturumda meclis gündeminde yer alacağı oy birliği ile karar verildi.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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