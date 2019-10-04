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Beyaz kalplerin aşçıları kıyasıya yarıştı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde 8 ay eğitim alan 9 öğrenci düzenlenen yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Beyaz kalplerin aşçıları kıyasıya yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 8 ay eğitim alan 9 öğrenci düzenlenen yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı eğitimi alan 9 öğrenci için yemek yarışması düzenlendi. Merkez’de aşçı yardımcılığı eğitimi alan öğrenciler, edindikleri bilgiler ışığında hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. 9 öğrenci için yapılan yemek yarışmasında jüri koltuğuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, Başiskele’de bulunan bir otelin aşçı başı Naif Bagi, Amerika’da yıllarca yaşamış ve şeflik yapan Çiğ Beslenme Uzmanı Mehmet Ak, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Şemsettin Yıldırım oturdu.
Öğrenciler hünerlerini bir bir sergilerken aralarında kıyasıya bir rekabet oluştu. Her öğrenciye menüyü yapmaları için 90 dakika süre verildi. Öğrencilerden mevsim salata, fırında köfte patates, yayla çorbası tavuklu makarna ve irmik helvası yapmaları istendi. Verilen sürede istenilen yemekleri eksiksiz yapan öğrenciler yapmış oldukları yemekleri jürinin beğenisine sundu. Heyecanlı bir bekleyişin ardından jüri üyeleri öğrencilerin yapmış olduğu yemekleri tadarak puanladı. Açıklanan sonuçlarda 3. grup 100 puanla birinci, 2. Grup 99 puanla ikinci, 1. grup öğrencileri de 98 puanla 3. oldu.

KOCAELİ

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:52
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  • İKİNDİ 16:10
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  • YATSI 20:05
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