Şenliği iptal edip ayvaları Mehmetçiğe gönderecekler

– Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafta sonu üçüncüsünün düzenleneceği Eşme Ayva Şenliği’ni iptal eden belediye başkanı, şenlik bütçesiyle üreticilerden ayva alarak Barış Pınarı harekatında görev yapan Mehmetçiklere gönderme kararı aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 3. Ayva Şenliğini iptal ederek şenlik bütçesiyle alınacak ayvaları Mehmetçiğe gönderileceğini açıkladı. Karar hakkında açıklama yapan Başkan Kocaman, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında sadece bu seneye özel ayva şenliğimizi iptal etme kararı aldık. Harekat haberi sonrasında Eşme Muhtarımız, meclis üyelerimiz, ayva üreticilerimiz, birim müdürlerimiz hep birlikte istişare ederek, ortak akıl ile bu kararı aldık. Millet, bayrak, ezan, vatan, bu dört değerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak bizim dokunulmazlığı olan tartışmasız kutsallarımızdır. Vatanımızın bağımsızlığı, siyaset üstü ve milletçe topyekün mücadele edeceğimiz her şeyin üzerinde olan bir konudur. Bu sebeple, şenlik için ayırdığımız bütçenin tamamı ile Eşmeli ayva üreticilerimizin eşsiz lezzetteki ayvalarını satın alıp, Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz” dedi.



“Dualarımız Mehmetçiğe”

Eşmeliler’in gösterdikleri duyarlılığa teşekkür eden Kocaman, “Suriye sınırımızda, vatan ve bağımsızlık mücadelesi için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize, operasyonu yöneten komutanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna Rabbimden kolaylık ve muvaffakiyetler dilerim. Tüm harekat birliklerimizin bölgede terör unsurlarının zerresi kalmayıncaya kadar temizleyerek, eksiksiz, sağ salim ve zaferle yurda dönmeleri için Kartepeli hemşehrilerimiz ve Türk Milleti olarak duacıyız. Rabbim vatan evlatlarımızın yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

KOCAELİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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