Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Uzun, yaşamını yitirdi.
Kaza, D-130 yolu Kerim rampası mevkisinde meydana geldi. Metin A. yönetimindeki 34 NJ 8814 plakalı otomobille Mustafa Uzun'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan Mustafa Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Metin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KOCAELİ
13 Ekim 2019 Pazar
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