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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarlardan fuara tam not

İHA

Çayırova Belediyesi'nin ilkini düzenlediği kitap fuarında söyleşi ve imza günü gerçekleştiren yazarlar fuara tam not verdiler.

Yazarlardan fuara tam not

Çayırova Belediyesi’nin ilkini düzenlediği kitap fuarında söyleşi ve imza günü gerçekleştiren yazarlar fuara tam not verdiler.
Çayırova Belediyesi’nin ilkini gerçekleştirdiği fuar yazarlardan da tam not aldı. 60 yayın evinin katılımı ile 10 gün süren fuara katılan yazarlar da organizasyondan memnun ayrıldı. Söyleşi ve imza günü gerçekleştiren yazarların fuarla ilgili görüşlerini aldık.
İnanç; “Fuarda bulunmaktan mutluyuz”
Söyleşi ve imza günü büyük ilgi gören Yazar Hayati İnanç, “Çayırova Belediyesinin bu hayırlı hizmetinde ilk defa bulunmaktan bahtiyarız. Tarihte muhkem bir yeri olan beldemizdir. Cennet mekân fatih merhumu ahirete uğurladığımız yerdir. İnşallah sonsuz hayırlara vesile olur. Gelenler gidenler için dünya ve ahiret sayretine bahis olacak hizmet olmasını ümit ediyorum “dedi.
Saygın, “İlgi olmasından etkilendim”
Çayırova Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kitap fuarının ilk olması hasebi ile gerçekten çok etkileyici olduğunu söyleyen Yazar Oğuz Saygın ,” İlk olmasına rağmen bu kadar çok ilginin olması ve milli eğitim ile güzel çalışılmalar yapılması ve binlerce öğrencinin buraya taşınarak gelmesi, çocuklara dağıtılan kumbaralar beni çok etkiledi. İlk defa yapılan bu etkinliğin defalarca yapılacağını, yıllarca süreceğini eminim. Çayırova için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Bahadıroğlu, “Fuar düzenlemek cesaret ister”
“Bir ilçede kitap fuarının açmak ve buna cesaret etmek çok önemlidir “ diyen Yavuz Bahadıroğlu ise,” Bu anlamda belediye başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Kitap fuarı tertiplemek bir cesaret istiyor. Kitap ve kültür anlamında Türkiye’nin okuyanı vardır. Genel olarak Türkiye de okuyan öğrenciler ve öğretmenler vardır. Kitap fuarlarımızda gençlerimizle karşı karşıya geliyoruz. Benim açımdan sevindiğim nokta kitabın önemsendiği, önem verildiği çok belli oluyor. Pek çok yazar ve okurun yüz yüze getirilmesi çok önemli“ ifadelerini kullandı.
Tongar, “Bir ihtiyaçmış”
Yazar Hatice Kübra Tongar da,” Ayağımız tozuyla şu an adım attığım kitap fuarı hayırlı uğurlu olsun. Geleneksel hale dönüşmesi duasındayım. Söyleşimizi gerçekleştirmeden önce insanların ışıl ışıl coşkulu hallerini görüyorum. Bu da demek oluyor ki, güzel bir organizasyon olmuş ve bir ihtiyaçmış. Bu kadar insan burada buluşmuş. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. İnşallah devamı gelir diye dua ediyorum ”dedi.
Ercan, “Herkes mutluydu”
Çayırova kitap fuarında bulunmaktan çok mutlu olduğunu ve çok güzel bir konferans gerçekleştirdiklerini ifade eden Sait Ercan şunları söyledi:” Salonumuz doluydu. Gençler, öğrenciler akın akın gelmişler. Burada olmak benim için çok mutluluk vericiydi. Çayırova bölgesindeki en güzel kitap fuarlarından bir tanesini yapmaya başladı. Ben bunun gelecek sene daha büyük ve daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Biraz gözlemleme imkânım oldu. Yayınevleri mutlu, öğrenciler mutlu. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı yerine getirdiği için Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve ekibini tebrik ediyorum. Kitapla beraber kalalım, kitapla beraber olalım.”

KOCAELİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
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  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:30
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