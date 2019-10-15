İspanya'da çalıştığı gemideki kazada ölen emekli astsubay için askeri tören

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İSPANYA'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren emekli astsubay Muharrem Çimen (65), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden askeri törenle toprağa verileceği Aydın'a uğurlandı.

Olay, 8 Eylül'de, İspanya'nın Sagunto Limanı'nda meydana geldi. İskenderun'dan yüklenen rulo sacın İspanya'ya götürüldüğü geminin manevra sırasında kopan halatı, 2'nci kaptan Muharrem Çimen'in başına çarptı. Emekli deniz astsubayı, 2 çocuk babası Çimen, başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. Muharrem Çimen'in cenazesi, bugün evinin bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Çimen için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından askeri tören düzenlenirken, Muharrem Çimen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi. Türkan Çimen, eşinin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken el sallayıp, gözyaşı döktü.



KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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