Başkan Büyükakın, Ankara’da istişare toplantısına katıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükakın daha sonra TBMM’de çalışma ofislerinde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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