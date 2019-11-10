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Test ile yönlendirildikleri branşlarda 3 yılda 24 madalya kazandılar

İHA

– Kocaeli'de, Performans ve Test Analiz Merkezi'nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci, 3 yılda katıldıkları ulusal yarışmalarda 24 madalya kazandılar.

– Kocaeli’de, Performans ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci, 3 yılda katıldıkları ulusal yarışmalarda 24 madalya kazandılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, sporcu bireyleri doğru kanalize ederek gelişimlerini olumlu etkilemeye devam ediyor. 2017 yılında Performans ve Test Analiz Merkezi'nde yapılan ölçümler sayesinde buz sporlarına yönlendirilen 4 öğrenci, ulusal bazda yapılan yarışmalarda dereceler yaptı. Öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğru yönlendirmeleri sayesinde 3 yılda toplamda 24 madalyaya kazanma başarısı gösterdi.

Ücretsiz yapılan testler yetenekleri ortaya çıkarıyor
Henüz küçük yaşlarda çocuklarının sporla tanışmasını isteyen aileler, çocuklarının fiziki özeliklerini öğrenmek ve hangi spor dalında başarılı olabilecekleri hakkında bilgi sahibi olmak için büyükşehir belediyesinin ücretsiz olarak hizmet veren Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’ne başvurabiliyor. 2017 yılında, Doğan Ali Günel, Safir Sarban, Damla Abdurrezzak ve Kuzey Okan’ın aileleri de merkeze başvurdu. Burada yapılan testlerden sonra öğrencilerin buz sporlarında başarılı olabilecekleri öngörüldü.

Yönlendirildikleri branşlarda 34 madalya kazandılar
Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi’nde yapılan testlerden sonra buz sporlarına yönelen öğrenciler, 3 yılda toplam 24 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporculardan Damla Abdurrezzak, Anadolu Yıldızları Junior Buz Pateni’nde iki defa Türkiye 1.'liği, Federasyon Kupası Junior’da Türkiye 3.'lüğü ve Türkiye Şampiyonası’nda ise 2.'lik elde etti. Kuzey Okan ise Anadolu Yıldızları klasmanında kendi yaş grubunda üç defa Türkiye 1.’liği elde ederken, Doğan Ali Günel de Başkent Kupası'nda Türkiye 3.'sü oldu. Test Merkezi'nden düzenli olarak hizmet alan bir diğer sporcu Safir Sarban da il derecelerinin yanında Federasyon Kupası'nda ülke bazında 4.’lük aldı.

“Çocuklar hakkında bilgi sahibi olduk”
Merkez sayesinde sporcuların henüz küçük yaşlarda hangi sporla ilgilenmesi gerektiğinin tespit edildiğini belirten Kocaeli Buz Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Dizmen, bu anlamda çocukların çok şanslı olduğunu ifade etti. Dizmen, “Sporcularımızı belli aralıklarla test analiz merkezi ve jimnastik alanlarında destekleyerek gelişimlerini olumlu etkilediler. Ölçümler sayesinde çocuklarımız hakkında bilgi sahip olduk ve onların yemeklerinden sporuna kadar her alanda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık” dedi.
Spora ve sporculara yapılan yatırımlardan bahseden sporcu Damla’nın babası Erdal Abdurrezzak, “Bu sporda daha da ileriye gitmek istiyoruz. Birçok zorluğun üstesinden büyükşehir belediyemiz sayesinde geliyoruz. Tüm desteği için Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Performans ve test analiz merkezi nedir?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri içinde yer alan merkezden herkes faydalanabiliyor. Sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman personelin kontrolünde testlerden geçirilirken, 46 farklı ölçüm ve testten geçen sporcuların, antropometrik (vücut ölçümleri) testlerinin yanı sıra, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıkları ölçülüyor. Test sonucunda minik sporcuların performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimleri destekleniyor. Sonuçların ardından sporcular özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendiriliyor.

KOCAELİ

10 Kasım 2019 Pazar

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