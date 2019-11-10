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Büyükşehir personeline acil durum müdahale sunumu

İHA

– Büyükşehir Belediyesi'nde afet görevlilerini ilgilendiren afet ve acil durum müdahale sunumu, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi.

Büyükşehir personeline acil durum müdahale sunumu

– Büyükşehir Belediyesi’nde afet görevlilerini ilgilendiren afet ve acil durum müdahale sunumu, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Afet ve acil durumların doğru tanımlanması, bireylerin, amirlerin ve kurumların görev tanımlamasını ve görevi yerine getirmesinin net bir şekilde ifası’ konulu sunum yapıldı. Büyükşehir Belediye binası Meclis Salonu’nda gerçekleşen sunumu afet uzmanı Türker Fatih Çelik gerçekleştirdi. Düzenlenen sunuma Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, daire başkanları, şube müdürleri, şef, amirler, Zabıta Daire, İtfaiye Daire, Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları’ndan personeller, İSU, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda afet ile ilgilenen ekip amirleri, Tarım İl Müdürlüğü ve SEKA Devlet Hastanesi’nden bilgi almaya gelen uzmanlar katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye binası Meclis Salonu’nda düzenlenen sunumu afet konusunda İngiltere ve Amerika’da çalışmış olan Türker Fatih Çelik yaptı. Sunumda afet ve acil durum ile ilgili görev yapan birimlerin afet ve acil durumları doğru tanımlaması, afet ve acil durumlar öncesi yapılan iyileştirme çalışmalarının nasıl olması, acil durumları doğru yönetebilmesi, acil durumlarda görevlerin net olarak bilinmesi ve sadece o görevi ifa etmesi gibi konular ele alındı.
Çelik’in aktardığı konular arasında ayrıca afet ve acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında sosyal ilişkinin önemi, yetkilerin net olarak bilinmesi, afet ve acil durumlar öncesi başta personelin ve vatandaşların bireysel afet planlamaları hususunda eğitilmesi, özellikle operasyonel bölümünde görev yapan personel ile tüm personelin afetlerle başa çıkma hususunda psikoterapi eğitimi aldırılması konuları da vardı.

KOCAELİ

10 Kasım 2019 Pazar

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