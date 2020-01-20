Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meme kanseri tedavisinde tek hekim süreci tarih oluyor Doç. Dr. Metehan Gümüş: “Bir ekip ...

İHA

Meme kanserinin tedavisinde hastalara özgü tedavi yöntemlerinin ve ekip çalışmasının uygulanmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Metehan Gümüş, meme kanseri tedavisinde tek hekimin her hastaya aynı tedavi yöntemini uyguladığı dönemin sona erdiğini belirterek, “Artık hastaya özgü tanı, tarama, tedavi ve takip planı oluşturma fırsatı bulunmuştur” dedi.
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Konseyi Başkanı Doç. Dr. Metehan Gümüş, dünyada tek hekimle meme kanseri tedavisinin yerini, uzmanlardan oluşan bir ekip tedavisine bıraktığını ve bu kapsamda VM Medical Park Kocaeli Hastanesi bünyesinde Meme Sağlığı Konseyi kurulduğunu belirtti. Hastane bünyesinde kurdukları konseyle meme kanseri tedavisinde yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Gümüş, yaşanan gelişmelerle hastalara dünya standartlarında bir tedavi imkânı sunulduğunu söyledi.

Her hastaya özgü tedavi planı düzenleniyor
Meme kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlarla başarı şansının günden güne arttığını ve yaşam süresinin uzadığını söyleyen Doç. Dr. Gümüş, “Son zamanlarda meme kanserinin birçok alt tipinin olduğunun ve kişiye özgü farklılıklar gösterdiğinin saptanmasıyla beraber tanı, tarama, takip ve tedaviyi kişiye özel yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu da ancak bir ekip çalışmasıyla sağlanabilir. Teknolojinin hızla ilerlemesi tıbbın her alanında yenilikler getirmiştir. Meme kanseri dünyada onkolojik araştırmaların en fazla yapıldığı tümör gruplarından biridir. Bu yoğun çalışmalar sayesinde son 20 yılda moleküler analizlerde büyük gelişmeler kaydedildi ve meme kanserinin birçok biyolojik alt tipi olduğu ortaya konuldu. Geçmişte tüm meme kanserli hastalar için aynı tedavi protokolü uygulanırken bugünlerde alt tiplere spesifik tedavilerle çok daha iyi sonuçlar alındığı gösterildi” dedi.

Güncel tedaviler hastalar için artık daha etkili
Doç. Dr. Metehan Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da farkındalığın artmasıyla erken tanı ve tedavi ile hastaların yaşam süreleri gittikçe uzamaya başladı. Artık hastalar aynı başarılı sonucu elde edebilecek daha az girişimsel işlemler ve daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha konforlu yaşam için farklı alternatifleri araştırıyor. Güncel tedaviler hastaya en az zarar vererek bu amaca ulaşmayı hedeflemektedir. Gelişen teknoloji sayesinde geçmişte saptanamayan birçok lezyon saptanabilmekte ve geçmişte anestezi altında ameliyat olmayı gerektiren birçok işlem günümüzde girişimsel radyologlar tarafından ameliyatsız olarak kolayca yapılabilmektedir” diye konuştu.

Protez kullanılarak yeniden meme yapılabiliyor
“Önceleri memenin tamamı alınırken şimdi meme koruyucu işlemlerle de kanserin yok edilebildiği gösterilmiş ve artık hastaların çoğuna meme koruyucu ameliyatlar uygulanmaktadır” diyen Doç. Dr. Gümüş, “Memenin tamamının alınması gerektiği durumlarda ise ya vücudun kendi dokularından ya da protez kullanılarak yeniden meme yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ortaya çıkan kol ödemi ve hareket kısıtlılığı gibi problemlerin önüne geçmek için sadece lenf nodunda kanser saptanan hastalarda koltuk altı lenf nodları alınmakta, eğer alınmışsa da bu problemlerin önüne geçmek için fizyoterapi gibi yeni çözümler üretilmektedir. Hastanın ve ailesinin yaşadığı psikolojik problemlere kadar daha birçok problem değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

Daha az yan etki ile başarılı sonuçlar alınıyor
Meme kanseri tedavisinde birçok kliniği ilgilendiren alternatifler olmasının ekip çalışmasını gerektirdiğini dile getiren Doç. Dr. Metehan Gümüş, “Hastalara uygulanan kemoterapi, hormonoterapi ve biyolojik tedavi ilaçlarında büyük gelişmeler sağlanmış daha az yan etki ile daha yüz güldürücü sonuçlara ulaşılmaktadır. Radyotrerapideki gelişmeler sayesinde, sadece kanser alanına spesifik tedavilerle etraf dokular daha az zarar görerek tedavi tamamlanabilmektedir. Hastalığın birçok alt tipinin olması, tanı ve tedavide birçok kliniği ilgilendiren alternatifler olması, hastaların hem kozmetik hem de yaşam beklentilerinin artması meme kanseri tedavisinde giderek daha organize bir yaklaşımı zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle birçok dalda uzmanlaşmış doktorların multidisipliner bir ekip yaklaşımının gerekli olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Ekipte psikiyatristten ağrı uzmanına kadar birçok kişi var
“Her meme kanserli hastanın memesinin alındığı ve başka bir tedavinin bilinmediği, tek hekimin hastanın tedavisini yönettiği dönemler çok gerilerde kalmıştır” diyerek konuşmasını sürdüren Doç. Dr. Gümüş, “Güncel meme kanseri tedavisi çok sayıda konunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu da ancak farklı bölümlerden uzmanlaşmış çok sayıda doktorun ortak çalışması ile mümkün olabilir. Genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, plastik cerrahi, fizik tedavi uzmanlarının görüşüne, hastalığın tanı, evreleme, tedavi ve takip aşamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli durumlarda diyetisyen, psikiyatri ve ağrı tedavi uzmanının yardımı istenmektedir. Her bir hasta için birçok hekimden konsültasyon istemek yerine ilgili hekimlerin bir araya gelerek ortak tedavi programı belirlenmesi daha başarılı bir yol olarak benimsenmiş ve meme konseyleri kurulmuştur. Bu sayede her hasta için kendisine özgü tanı, tarama, tedavi ve takip planı oluşturma fırsatı bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

Hastalara dünya standardında hizmet veriliyor
Gelişen teknoloji ve tedavi yöntemlerini uygulamak amacı ile kurdukları Meme Sağlığı Konseyi ile hastalara dünya standartlarında bir tedavi imkânı sunduklarını ifade eden Meme Sağlığı Konseyi Başkanı Doç. Dr. Metehan Gümüş, “Hastanemizde haftalık olarak toplanan meme konseyinde, hastaların tanı, tedavi ve takip planları oluşturuluyor” dedi.

KOCAELİ

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükakın, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, öğrencilerle buluştu
Kocaeli'de bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü Evine gittiği sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldürdü
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kadın sevgilisi tarafından ...
Sevgilisini oğlu evdeyken öldürdü
YEREL HABERLER Sevgilisini oğlu evdeyken öldürdü
Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla hasar gün yüzüne çıktı Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla ...
Kocaeli'de AVM'de yangın 4 saatte kontrol altına alındı Alevlere teslim olan AVM kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de AVM'de yangın 4 saatte kontrol altına ...
AVM´de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER AVM´de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale ...
Kocaeli'de AVM'de yangın Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın akaryakıt istasyonunu tehdit ediyor Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de AVM'de yangın Zaman zaman patlamaların ...
Birleşik Metal-İş Başkanı: Talepler karşılanmazsa 5 Şubat'ta grevdeyiz
YEREL HABERLER Birleşik Metal-İş Başkanı: Talepler karşılanmazsa 5 ...
Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde imalatlara devam
YEREL HABERLER Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde imalatlara ...
İzmit-Kandıra yolunda trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER İzmit-Kandıra yolunda trafik kazası: 1 ölü
Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı
Akademi lisede hayaller ebruya kağıda işlendi
YEREL HABERLER Akademi lisede hayaller ebruya kağıda işlendi
Aşıklar Darıca’da buluştu
YEREL HABERLER Aşıklar Darıca’da buluştu
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
Büyükşehirden İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı
YEREL HABERLER Büyükşehirden İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim ...
(Özel) Eğitimle 3 buçuk yıl sonra konuşan Poyraz’ın ilk kelimesi “Anne” oldu Küçük Poyraz’ın değişimi ailesini sevince boğdu
YEREL HABERLER (Özel) Eğitimle 3 buçuk yıl sonra konuşan Poyraz’ın ...
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu
YEREL HABERLER İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını ...
İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu
YEREL HABERLER İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu
Kartepe’deki kar festivaline vatandaşlar akın etti
YEREL HABERLER Kartepe’deki kar festivaline vatandaşlar akın etti
Yangın mağduru vatandaşın yardımına İzmit Belediyesi koştu
YEREL HABERLER Yangın mağduru vatandaşın yardımına İzmit Belediyesi ...
Kocaeli'de 'Karfest'te eğlence
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'Karfest'te eğlence
Kartepe´de sömestir yoğunluğu
YEREL HABERLER Kartepe´de sömestir yoğunluğu
Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X