Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu 73 yaşındaki kadının tüm ihtiyaçlarını evlatları yerine koyduğu belediye ekipleri karşılıyor

Kocaeli’de yalnız yaşayan 73 yaşındaki Safiye Demir’in hastaneye götürülmesinden pazar alışverişinin yapılmasına kadar tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan emekli terzi Safiye Demir (73), birlikte yaşadığı anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Yaşlılığı nedeni ile günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çeken Demir’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Geniş Ailem” projesi umut oldu. Proje kapsamında Demir’in gündelik hayattaki işlemleri belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Resmi işleri olduğu zaman “Geniş Ailem” ekibine haber veren Safiye Demir, ekipler tarafından evinden alınarak gerekli işlemlerinin yapılması sağlanıyor. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile tedavi olan Demir’i burada da ekipler yalnız bırakmıyor. Evine gelen araçla hastaneye götürülen Demir’in kontrolleri sonrası eczaneden ilaç alımı da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. İlaç kullanımı hakkında bilgilendirilen Safiye Demir, daha sonra tarafından tekrar evine bırakılıyor. Ekipler, Demir’in pazar alışverişi, kişisel bakım ve ev temizliği gibi birçok ihtiyacını da karşılıyor.



“Beni elimden tutup hastaneye götürdüğünüz için size çok teşekkür ederim”

Ekiplerin kendisi ile anneleriyle ilgileniyormuş gibi hizmet verdiklerini söyleyen Safiye Demir, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmetten çok memnunum. Allah bin kez razı olsun. Bu şekilde düzelmeye başladım. Beni elimden tutup hastaneye götürdüğünüz için size çok teşekkür ederim. Emekli oldum. İlk olarak şeker hastalığına yakalandım. İkinci olarak da kronikleşmiş bronşit astım hastalığım var. Bunun üzerine bu yıl da kemik erimesinden dolayı kemiklerim kırıldı. Ekipler beni hastaneye götürüyorlar. Eve bakım ekipleri geliyor. Saç, tırnak kemse, temizlik gibi işlemler yapıyorlar. Çünkü ben ayakta çok fazla duramadığım için çok zorlanıyorum. Beni eczaneye götürüyorlar. Gerekirse alışverişimi de yapıyorlar” dedi.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

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