Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'e bağlı Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama sonucu 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, kurusıkı ve hassas terazi ele geçirildi. Fatih G. (24), Mertcan S. (19) ve Deniz E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatih G. ve Mertcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KOCAELİ 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:28

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