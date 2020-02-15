Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgi göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli, Hatay ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, burada yapılacak işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.