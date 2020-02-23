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Gebze şehitleri andı

İHA

Gebze Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın "Şehitler Tepesi" konulu konferans verdi, sanatçı Ömer Karaoğlu şehitler için yazılan eserleri seslendirdi.

Gebze şehitleri andı

Gebze Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın “Şehitler Tepesi” konulu konferans verdi, sanatçı Ömer Karaoğlu şehitler için yazılan eserleri seslendirdi.
Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın “Şehitler Tepesi” konulu konferans verdi, sanatçı Ömer Karaoğlu şehitler için yazılan eserleri seslendirdi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Melih Hamza Molkoç ve Gebzeliler katıldı. Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Melih Hamza Malkoç TÜGVA olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şehitler tepesi sembol olarak okçular tepesi olarak başlamıştır. Ogün okçular tepesini boş bırakanlar Peygamber Efendimizi üzmüşlerdir. Rabbım bir şekilde imtihan etmiştir. Gaziler Dağı şehitler tepesi olarak anılan bir yerdir. Ülkemizde çokça şehitler tepesi vardır. Tarih boyunca korunması gereken, gözetlenmesi gereken okçular tepesi her zaman olmuştur. Olmaya devam edecektir. Bu gün İdlip’te bulunan Mehmetçiğimiz de okçular tepesini bekliyordur. Tarih Boyunca inandığımız kutsal değerler için, bütün kutsallarımız için, birliğimiz, beraberliğimiz, bayrağımız ve devletimizin ilelebet payidar olması için gözetleyen, koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
Daha sonra programda sözü devralan Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Bir toprak parçasını vatan yapan üç şey vardır. Bu üç şeyin başında şehitlerimizin kanı vardır. Daha sonra alimin mürekkebi ve çalışanın alın teriyle bir toprak vatan olur. İşte bu Anadolu topraklarını bize vatan yapan Sultan Alpaslan ve onun askerleridir. Bu gün Anadolu’da ana vatandan getirdiklerimiz le yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Sanatçı Ömer Karaoğlu verdiği konserde şehitler için yazılan eserleri seslendirdi.

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