Kartepe’de kaçak ahırlara geçit yok

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki usulsüz hayvan barınakları (ahır) ve kanatlı hayvan kümeslerini yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.

Çevre ve halk sağlığı önceliğimiz

Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki usulsüz olarak yapılan hayvan barınakları ve kümesleri yıkmaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri Acısu Mahallesi Kervandere Sokak da yerleşim alanı içerisinde 100 metre kare alan üzerinde 30 büyük baş hayvanlık kaçak barınağı yıkarak yerleşim alanında ki çevre ve halk sağlığı açısından uygunsuz koşullara son verdiler.

Meclis kararı uygulanıyor

Kartepe Belediyesi Meclisi’nin oybirliği ile aldığı kararı yerine getirdiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Yapılan inceleme sonrasında ilgili tutanak ve tebligatlar yapılarak Acısu Mahallesi’nde bulunan büyük baş ahırın kaldırılmasına karar verildi. Ekiplerimiz tarafından gereken çalışmaların neticesinde ahır kaldırıldı. Çevre ve halk sağlığı ile sağlıklı ve planlı kentleşme önceliklerimizdendir” ifadelerini kullandı.

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